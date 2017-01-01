В Пермском крае начали выпуск защитной спецодежды для работы в экстремальных условиях

21.11.2017 07:05

Специализированная швейная фабрика РОСОМЗ начала выпуск защитной спецодежды для работы в экстремальных условиях в Суксуне Пермского края, сообщает портал 59i.ru.

Дочернее предприятие Суксунского оптико-механического завода посетил губернатор Прикамья Максим Решетников. По его словам, появление новых рабочих мест стало возможным благодаря «реализации импортозамещающих проектов и тому, что российские предприятия покупают теперь отечественную продукцию».

Объем вложений в инвестпроект составит 122,6 млн рублей, из них 30 млн уже освоены. Для нового производства в Суксуне была восстановлена производственная площадка общей площадью 828 кв. метров. Здесь будут шить защитную спецодежду для работы в экстремальных условиях. Пока что на фабрике работает 70 человек, а в будущем планируется увеличение до 150 сотрудников.