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В Полтавской области в новый швейный цех трудоустроили 30 местных жителей
19.07.2017 23:38
Полтавская фирма «Ворскла» открыла швейный цех в селе Светлогорское Кобеляцкого района, передает «Лтава».
Во вторник, 18 июля, в селе Светлогорское Кобеляцкого района Полтавской области открылся новый швейный цех. В нем нашли работу 30 местных жителей.
Заказы на новое производство поступают от фирмы «Ворскла». Ранее компания уже открыла в регионе 8 отделений при поддержке центра занятости.
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