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В Полтавской области в новый швейный цех трудоустроили 30 местных жителей

19.07.2017  23:38

Полтавская фирма «Ворскла» открыла швейный цех в селе Светлогорское Кобеляцкого района, передает «Лтава».

Во вторник, 18 июля, в селе Светлогорское Кобеляцкого района Полтавской области открылся новый швейный цех. В нем нашли работу 30 местных жителей.

Заказы на новое производство поступают от фирмы «Ворскла». Ранее компания уже открыла в регионе 8 отделений при поддержке центра занятости. 

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