15.02.2017 23:12

Ряд выставок-продаж по тематике легкой промышленности, пройдет в Ледовом дворце Пскова, сообщает пресс-служба организации.

В Пскове пройдет ряд выставок-продаж, связанных с продукцией легкой промышленности. Местом их проведения станет городской Ледовый дворец.

В прошлое воскресенье, 12 февраля, здесь стартовала выставка трикотажных изделий Лен.Ра. Она завершится 18 февраля.

Следующим тематическим событием станет выставка «Ивановский текстиль». Даты ее проведения – 11-16 апреля.

Отмечается, что в начале февраля в Ледовом дворце Пскова проходила выставка-продажа тюля.