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В рамках Moscow Fashion Week состоится закрытый показ MD Makhmudov Djemal

21.03.2017  23:27

Дизайнер Джемал Махмудов представит коллекцию Spring-Summer 2017 на подиуме Faberlic 22 марта, сообщается в пресс-релизе компании.

Коллекция MD Makhmudov Djemal Spring-Summer 2017, вдохновленная смелостью и бунтарством 80-х, представляет собой «сочетание контрастных цветов, облаченных в конструктивные формы».

Противоположности здесь легко «уживаются» вместе: будь то объемные плечи и съемные броши в виде цветка каллы. Геометрия и oversize встречаются с утонченными формами деталей и линий кроя.

Основные цвета коллекции - белый, черный, красный, розовый, желтый, голубой, электрик и серый. Фактура ткани – струящийся хлопок с шелковыми нитями – добавляет образу ветрености и свободы. Форма коллекции играет ключевую роль в ее восприятии, она пластична и подвижна. Ее основные характеристики - гиперобъем, напуск и разнодлиность.

Завершает коллекцию роскошный вечерний блок. И это не только платья, но и комплекты юбок вкупе с базовыми топами, где дизайнер использует ткани, щедро расшитые пайетками.

Джемал Махмудов – российский дизайнер женской одежды, владелец марки MD Makhmudov Djemal, основанной в 2010 году. Бренд ежегодно выпускает две регулярные коллекции и несколько мини-коллекций, в числе которых не только одежда, но и сумки, аксессуары и даже парфюмерия; а также параллельно сотрудничает со звездами шоу-бизнеса и принимает участие в различных творческих проектах и коллаборациях. Флагманский магазин расположен в галерее «Модный сезон», а география продаж бренда ограничивается уже не только пределами Российской Федерации.

Иллюстрация предоставлена компанией.                                                        

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