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В рамках Недели легпрома состоялся круглый стол по теме «Локализация производства в России и создание текстильных кластеров»

21.02.2017  22:56

Участники круглого стола обсудили вопросы развития отечественной сырьевой базы, импортозамещение и инвестиционные проекты в секторе легкой и текстильной промышленности, а также тенденции развития легкой промышленности в России в целом, сообщает пресс-служба АО «Экспоцентр».

В частности, директор Департамента экономического развития и торговли правительства Ивановской области Александр Лодышкин рассказал о заметном оживлении текстильной и легкой промышленности в Ивановской области – ключевом текстильном кластере страны. Александр Лодышкин назвал основные показатели роста, такие как увеличение числа занятых в текстильной и швейной промышленности на 15%, рост текстильной промышленности на 8%, а также рост выпуска готовой продукции (одежды) на 11%.

Заместитель председателя Комитета по охране труда и сохранению трудового потенциала, заместитель председателя отраслевого отделения по легкой промышленности «Деловой России» Елена Махиня посвятила свое выступление локализации как инструменту развития легкой промышленности в России. В своем выступлении она отметила, что в процессе локализации необходимо ориентироваться на зарубежный опыт и поддержку государства на законодательном и финансовом уровнях. Результатами локализации, по мнению Елены Махиной, должно стать создание и развитие новых региональных производственных площадок, которые буду конкурентоспособными не только на внутренних, но и на зарубежных рынках, что снизит зависимость от импорта до 40%.

Фотография предоставлена пресс-службой АО «Экспоцентр».

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