XXV международный конкурс дизайнеров обуви и аксессуаров Shoes-style’2017, организованный Российским государственным университетом им. А.Н. Косыгина, будет проводиться с 14 по 17 марта 2017 года в «Крокус Экспо», сообщается в официальном пресс-релизе мероприятия.

Победителям конкурса предоставляется возможность пройти стажировку в итальянской школе, поучаствовать в специализированной выставке обуви в городе Дюссельдорф (Германия).

С 2013 года абсолютный победитель конкурса получает возможность показать свою работу в рамках Недели моды в Москве на главном подиуме страны в финальном мероприятии Всероссийского конкурса молодых дизайнеров «Точка RU».

Как отмечают организаторы, конкурс проводится с целью поиска и продвижения молодых и талантливых дизайнеров, работающих в области моделирования обуви и аксессуаров, а также с целью привлечения к взаимному сотрудничеству молодых дарований, учебных заведений, различных предприятий и организаций. Конкурс позволяет молодым дизайнерам проявить себя, получить оценку именитых Кутюрье, получить возможность пройти стажировку за рубежом или финансирование своего проекта.

Конкурсный показ состоится 15 марта 2017 года в 16:00 в Международном выставочном центре «Крокус Экспо», павильон 3, зал 17.

Гала-показ и церемония награждения состоятся 16 марта 2017 года в 14:00 в Международном выставочном центре «Крокус Экспо», павильон 3, зал 17.

Среди постоянных гостей конкурса – Валерий Белгородский, Александра Андрунакиевич, Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Денис Симачев, Юрий Назаров, Наталья Демидова.

Конкурс Shoes-style был основан в 1998 году по инициативе Виталия Александровича Фукина.