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В России появятся магазины Reserved в концепте Open to public

13.03.2017  23:36

В ТРЦ «Авиапарк» в Москве в марте откроется двухэтажный магазин Reserved в концепте Open to public, пишет New Retail.

Ритейлер LPP S.A. из Польши сообщил о намерении открыть в Москве магазин Reserved в концепте, который получил название Open to public. Он начнет работу в марте в ТРЦ «Авиапарк», заняв 2 тыс кв.м.

В магазине будет представлена мужская, женская и детская одежда, как из стандартных, так и из лимитированных коллекций. В дизайне помещения превалируют открытые витрины, LED-экраны, дополненные теплым освещением и плавными переходами между отдельными зонами. Аналогичные магазины появятся в Берлине и Лондоне.

«Мы продолжаем наше развитие и держим курс на присутствие в наиболее привлекательных торговых центрах, тщательно подбирая локации для магазинов. Что касается планов на 2017 год, компания увеличит свое присутствие на российском рынке на 18%, что составит 30 тыс. кв.м. торговой площади» - говорит Анна Пилюгина, директор российского предприятия группы LPP.

На сегодняшний день Reserved насчитывает более 500 магазинов, большая часть которых располагается в Восточной и Центральной Европе. Бренд предлагает демократичную одежду для женщин, мужчин и детей. Новинки поступают в магазины каждые три недели. 

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