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В Самаре конфискованы меховые куртки без RFID-меток
15.05.2017 23:40
У самарского предпринимателя изъяли 15 меховых курток стоимостью 1,32 млн рублей без RFID-меток, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Самарской области.
По заявлению покупателя, в ТЦ «Мир кожи» Самары прошла внеплановая проверка управления Роспотребнадзора. Она позволила выявить находящиеся в реализации меховые куртки Polar Bear без RFID-меток. У индивидуального предпринимателя, владеющего товаром, изъято 15 изделий стоимостью 1,32 млн рублей.
Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Предприниматель привлечен к ответственности по решению мирового судьи судебного участка № 7 Октябрьского района Самары.
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