Новости
НачалоНовостиВ Самаре конфискованы меховые куртки без RFID-меток
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
14 июня в Москве пройдет B2B Communication Forum 2017 3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

В Самаре конфискованы меховые куртки без RFID-меток

15.05.2017  23:40

У самарского предпринимателя изъяли 15 меховых курток стоимостью 1,32 млн рублей без RFID-меток, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Самарской области.

По заявлению покупателя, в ТЦ «Мир кожи» Самары прошла внеплановая проверка управления Роспотребнадзора. Она позволила выявить находящиеся в реализации меховые куртки Polar Bear без RFID-меток. У индивидуального предпринимателя, владеющего товаром, изъято 15 изделий стоимостью 1,32 млн рублей.

Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Предприниматель привлечен к ответственности по решению мирового судьи судебного участка № 7 Октябрьского района Самары. 

Просмотров: 63
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1299 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте