15.05.2017 23:40

У самарского предпринимателя изъяли 15 меховых курток стоимостью 1,32 млн рублей без RFID-меток, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Самарской области.

По заявлению покупателя, в ТЦ «Мир кожи» Самары прошла внеплановая проверка управления Роспотребнадзора. Она позволила выявить находящиеся в реализации меховые куртки Polar Bear без RFID-меток. У индивидуального предпринимателя, владеющего товаром, изъято 15 изделий стоимостью 1,32 млн рублей.

Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Предприниматель привлечен к ответственности по решению мирового судьи судебного участка № 7 Октябрьского района Самары.