В рамках Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg 1 апреля свои коллекции представят Ianis Chamalidy, Vikki, Anastasia Dokuchaeva, Igor Gulyaev и победители конкурса журнала «Собака. Ru» «Новые имена в дизайне-2017», сообщают организаторы.

Показы дизайнерских коллекций пройдут на новой локации в крупнейшем историческом пространстве ЦВЗ «Манеж».

Свою первую коллекцию Янис Чамалиди представил в 17 лет. Дважды дизайнер года создавал сценические образы петербургских олимпийских чемпионов фигурного катания. В новой коллекции Emanatio Creaturae («Эманция творения») дизайнер вдохновился эпохой Возрождения.

Бренд Vikki второй раз представит свою коллекцию на MB Fashion Day. Виктория Афанасьева придерживается принципа think small. С помощью IT-технологий в своих авторских принтах она использует неординарные решения, например, отсканированные снимки нейронов головного мозга.

Anastasia Dokuchaeva – молодой бренд, представивший дебютную коллекцию в начале марта на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Бархатные костюмы, бомбры, спортшик. Философия коллекции Анастасии Докучаевой – произвести wow-эффект.

Совет конкурса журнала «Собака.ru» «Новые имена в дизайне-2017», проводимого совместно с Национальной палатой моды, определил имена участников показа: Alisa Gagarina, Илья Петров (Бостон) и его бренд Dress Up Hero , также марки PSSP, UMI (Тбилиси), LOH Apparel (Минск), Natasha Timofeeva (Ростов), Olga Chernoschekova, Анна Полякова. Победителями онлайн-голосования стали бренды Ladygina и Amplituda. 1 апреля дизайнеры примут участие в коллективном показе в рамках MB Fashion Day.

На подиум в луках молодых дизайнеров в этом году выйдут медийные персоны: актрисы Карина Разумовская и Полина Толстун, певица Эми Питерс, художники Ирина Дрозд и Виктор Кудряшов, модели Анастасия Шанцева и Юлия Лаврова, инстаграм-блогер Альберта Берлин, архитектор Евгения Годунова, искусствовед Ирина Оганова.

Игорь Гуляев представит новую коллекцию бренда в Санкт-Петербурге – всего 100 луков, абсолютно не похожих на предыдущие работы дизайнера. В Москве показ коллекции «Высшая проба» собрал большое количество звезд шоу-бизнеса. Поддержать дизайнера пришли Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Вячеслав Михайлович Зайцев, Алла Вербер, Александр Ревва, Анжелика Агурбаш, Надежда Бабкина, Евгений Папунаишвили, Катя Лель, Олеся Судзиловская, Виктория Шелягова, Юлия Барановская, Игорь Николаев и многие другие.

Показ Igor Gulyaev даст старт федеральному образовательному туру для талантливых детей и подростков в рамках творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М», который по направлению fashion проводится совместно с Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В ходе тура юные модельеры в пяти городах – Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге – смогут лично пообщаться с ведущими российскими дизайнерами, в том числе с Игорем Гуляевым, получить оценку своих творческих работ и побывать на профессиональных показах. Тур дополнит основную онлайн-программу fashion-направления «Поколения М»: в рамках общероссийского конкурса дети из любого уголка страны могут загрузить на сайт проекта pokolenie.mts.ru свой эскиз платья для Полины Гагариной, которая входит в число мастеров проекта по направлению вокала. Трое лучших получат уникальную возможность – под руководством Игоря Гуляева, Даши Гаузер и Вячеслава Зайцева создать собственную коллекцию и представить ее на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре 2017 года.

Расписание предоставлено организаторами.