Открытие проекта «Среда» состоится 28 октября 2017 года в здании Большого Гостиного Двора, сообщают организаторы.

Проект «Среда» занимает 1500 кв. метров на втором этаже Большого Гостиного Двора, объединяет образовательный лекторий, магазин дизайнеров и художников, швейный коворкинг, офисы творческих проектов. Цель проекта – создать среду для формирования устойчивых проектов в моде и искусстве, научить профессионализму и самопродюсированию, максимально популяризировать локальные проекты.

В образовательном лектории будут проходить беседы с представителями модной и художественной индустрий, посвященные вопросам построения устойчивых моделей развития, влиянию современного социокультурного контекста на творчество.

Также в программу лектория входят недельные интенсивы по профессиональным вопросам. Их цель – повышение бизнес-грамотности, поддержка коммуникации между профессионалами индустрии.

Магазин в «Среде» представляет работы российских дизайнеров и художников, среди дизайнеров – ZDDZ, Inshade, Otocyon, GO by Olya Glagoleva, Plan B, «Форма», Fakoshima, среди художников – Александр Морозов, Ася Маракулина, Семен Мотолянец, Вероника Рудьева-Рязанцева. Критерий выбора – «энергия и талант, четко считываемая и понятная концепция, устойчивая позиция на рынке».

Программа открытия:

15:00 – открытие магазина в «Среде».

15:00 – «Девяностые, нулевые, десятые и будущее российской индустрии моды». Дизайнеры Татьяна Парфенова и Людмила Норсоян вспомнят, с чего началась современная индустрия, и поделятся наблюдениями о том, куда она движется.

16:00 – Artist-talk Александра Петлюры. Встреча с самым неординарным героем московского андеграунда, работавшим с Жанной Агузаровой и Пани Броней. Александр Петлюра – создатель первой арт-коммуны, художник, модельер и куратор. Он расскажет о своем творчестве и драйве 90-х и порассуждает о том, в чем искать драйв сегодня.

17:00 – «Минимализм, стритвир и кризис идей российской моды». Экс-коммерческий директор ZDDZ и JNBY, основатель ITEMS Денис Ерхов расскажет, как избежать посредственности и коммерциализировать оригинальную идею вашего проекта.

18:00 – Artist-talk Оли Кройтор. Оля Кройтор – московская художница, участница 4-й Уральской индустриальной биеннале в Екатеринбурге, параллельной программы 57-й Венецианской биеннале, 4-й Московской биеннале. На встрече Оля расскажет, как молодому художнику попасть на биеннале, и насколько это влияет на его карьеру.

19:00 – «О моде без иллюзий». Модная индустрия – это не только дизайнеры, но и производства, ретейлеры и медиа, взаимодействующие друг с другом. Главный редактор Be In Open Екатерина Ассылова и исполнительный директор Fashion Factory Анна Есакова расскажут, что происходит с модой в России, и похожа ли она на индустрию.

20:00 – «Российская мода в международном контексте». Дизайнеры марки Outlaw Moscow Максим Башкаев и Диляра Минрахманова расскажут о способах продвижения и выхода на международный рынок для молодых марок.

15:00 – 21:00 – Показ видео из архива CYLAND MediaArtLab. 22 коротких произведения художников со всего мира, которые показывают взаимоотношения в виртуальной среде, об отношениях между физической и цифровой средой, личностью и онлайн-сообществом, человеком и машинным интеллектом.

21:00 – 02:00 – вечеринка, организованная командой Crime x Punishment. Свой новый микстейп представит Vtgnike, издававшийся на лэйблах Other People и ГОСТЗвук. Также выступят BMB SpaceKid, Лауд, Excusemymood, Timbol и Mik_Mo.

Иллюстрация предоставлена организаторами.