Открытый отборочный тур Национального конкурса «Мисс Россия» состоялся в «Афимолл Сити» 18 февраля, сообщают организаторы.

Второй год подряд «Афимолл Сити» становится площадкой открытого кастинга Национального конкурса «Мисс Россия». В этот раз на отборочный тур в «Афимолл» приехали более 250 девушек из различных городов России – Владивосток, Иркутск, Нальчик, Йошкар-Ола, Хабаровск, Чебоксары, Архангельск, Анапа, Нижний Новгород, Симферополь, Благовещенск, Рязань, Калининград, Тольятти, Обнинск, Кострома, Калуга, Волгодонск и многие другие.

Для финального дефиле перед жюри было отобрано 49 красавиц, 10 из которых примут участие в финальном кастинге «Мисс Россия 2017», где будут названы имена 50 финалисток.

Праздничную атмосферу для зрителей открытого кастинга «Мисс Россия» и всех посетителей ТРЦ «Афимолл Сити» по традиции создавал ди-джей Love Radio Максим Привалов.

В состав жюри кастинга вошли Мисс Россия 2015 и 1-ая Вице-мисс Мира 2015 София Никитчук, Мисс Россия 2007 и Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова, дизайнер Анастасия Задорина, fashion-редактор журнала Sta rHit Марина Саяхова и генеральный директор Национального конкурса «Мисс Россия» Лариса Тихонова.

Десять финалисток, отобранные по итогам открытого кастинга, получили подарки от косметического бренда М.А.С Cosmetics и возможность войти в Топ-50 «Мисс Россия 2017».

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотографии предоставлены организаторами.