В торгово-развлекательном центре «Мозаика» 22 апреля состоится кастинг моделей для участия в показе мод в рамках городского фестиваля «Многодетная страна», который пройдет 1 июня 2017 года, сообщают организаторы.

На кастинг приглашаются все желающие из многодетных семей: дети любого возраста, мамы с детьми, семьи. Предварительно необходимо заполнить заявку, подробнее — vk.com/mozaicatrk.

Начало кастинга 22 апреля в 14.00 на 1 этаже ТРЦ «Мозаика».

ТРЦ «Мозаика» (GBA – 134 тыс. кв. м, GLA – 68 тыс. кв. м) расположен по адресу ул. 7-я Кожуховская, д. 9 — на пересечении Третьего транспортного кольца с улицами Велозаводская и Южнопортовая, ведущими из центра города.ТРЦ имеет прямой выход к транспортно-пересадочному узлу «Дубровка» и одноименной платформе Московского центрального кольца.

На сегодняшний день в торгово-развлекательном центре из крупных арендаторов открыты: круглосуточный гипермаркет «Лента», 9-ти зальный кинотеатр «Киномакс» с форматом IMAX, семейный парк активного отдыха JokiJoya, супермаркет детских товаров «Дочки-Сыночки», городской центр исполнения заказов «Юлмарт», супермаркет товаров для дома «Домовой», универмаги модной одежды H&M, LCWaikiki, Kiabi, Monki, MarioMikke, магазин косметики и парфюмерии «Рив Гош», отделение Сбербанка России, контактный зоопарк «Погладь енота», театральная лаборатория Gogol School и многие другие. Также для посетителей работают кафе и рестораны, включая «IL Патио», Burger King, KFC, «Крошка Картошка», «Теремок», «Воккер» и др.

Иллюстрация предоставлена организаторами.