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В Тульской области арестованы 24 шубы за нарушения маркировки

28.02.2017  20:48

За отсутствие или нарушение маркировки в Тульской области конфискованы меховые изделия на сумму 573 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Проверка регионального управления Роспотребнадзора в Тульской области выявила, что в 18 точках продаж реализуемые меховые изделия не имели обязательной маркировки, либо она не соответствовала установленной форме. По фактам нарушений были возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.

По всем случаям суды вынесли решение о наложении штрафов на предпринимателей и о конфискации товара. Сумма штрафов составила 70 тыс. рублей. Арестовано шуб на сумму 573 тыс. рублей.

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