|
|
Власти Казахстана готовы к работе с турецкими инвесторами
01.11.2017 10:36
По решению правительства Казахстана для поддержки зарубежных инвесторов созданы специальные экономические зоны, одна из которых расположена в Южно-Казахстанской области, сообщает сайт aa.com.tr.
В интервью, данному турецкому агентству «Анадолу», глава
департамента по развитию и продвижению Южно-Казахстанской свободной
экономической зоны Нуржан Эсимжанов напомнил, что в свободной экономической
зоне, основанной в 2005 году для развития текстильной промышленности города
Чимкента, на сегодняшний день действуют десять компаний, в числе которых есть
турецкие. Эсимжанов отметил, что текстильная промышленность Турции весьма
развита, и руководство зоны считает приоритетным развитие сотрудничества в
данном направлении. Немаловажным фактором является также транзитный коридор
«Западная Европа — Западный Китай», прямой выход к которому имеет
Южно-Казахстанская свободная экономическая зона.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте