17.03.2017 06:41

Руководство Осташковского кожевенного завода из Тверской области обратилось к властям, в том числе и к депутатам Законодательного собрания региона, за содействием в решении проблемы с очистными сооружениями.

Как говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания Тверской области, на звод полностью возложено обслуживание очистных сооружений, которые используют ещё порядка 100 предприятий Осташкова и района, а также городские службы. Для приведения очистных сооружений в полное соответствие с санитарно-техническими нормами необходимо около 800 млн рублей. Такие расходы заводу не под силу, особенно, если учесть, что на поддержание очистных сооружений предприятие тратит около 100 млн рублей в год.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Балаян, зампредседателя Законодательного собрания области Юрий Цеберганов, депутат областного парламента Ирина Шереметкер и член президиума регионального политсовета Илья Холодов посетили Осташковский кожевенный завод. В рамках встречи обсуждалась и проблема с очистными сооружениями.

По итогам обсуждения Олег Балаян заявил, что нужно поддержать предприятие, которое не должно единолично нести большой груз проблем, и заявил, что пути решения этого и других вопросов будет обсуждаться с руководством города.

«Осташковский кожевенный завод» ведет свою историю с 1730 года. Сейчас это одно из крупнейших российских предприятий, выпускающих кожу, красты, спилки, использующиеся далее в обувном, мебельном и других производствах. Также завод занимается дублением и выделкой кожи, выделкой и крашением меха.