Бренд Women'secret презентовал новую осенне-зимнюю коллекцию, сообщает компания.

В этом сезоне Women’secret предлагает новый дизайн нижнего белья и пижам для женщин, которые «хотели бы изящно и утонченно подчеркнуть свою сексуальность».

В отличие от летней коллекции, богатой обилием красок, этой осенью Women’secret предлагает монохромные цвета. В центре внимания – главные хиты этого сезона – бра из бархата, длинные сорочки в сочетании с кружевом, кружевные боди и боди из ткани plumeti.

Women'secret предлагает коллекцию домашней стильной одежды: джоггеры, футболки, свитшоты – универсальные модели в нейтральных тонах из мягких текстур.

Этой осенью Women'secret обновил дизайн классической пижамной коллекции и представляет новые модели: более спокойные оттенки, тщательно продуманные принты, новые текстуры, узоры и ткани – все для самых женственных моделей этого сезона.

В коллекции представлены как классические пижамы, так и пижамы в мужском стиле – из хлопка, вискозного шелка, сатина в сочетании с кружевом и множеством деталей.

Бренд Women’secret был основан в 1993 году. Входит в Grupo Cortefiel — пятую крупнейшую fashion-группу Европы. Сегодня Women'secret насчитывает более 650 магазинов в более чем 64 странах мира. В течение этого финансового года у Women’secret в планах открыть около 100 новых магазинов по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.