21.02.2017 16:45

Председатель совета директоров прядильно-ниточного комбината «Красная нить» Сагитт Биджиев получил орден, сообщает пресс-служба администрации Выборского района Санкт-Петербурга.

Орденом «За заслуги перед Выборгским районом Санкт-Петербурга» отмечен председатель совета директоров прядильно-ниточного комбината «Красная нить» Сагитт Биджиев. Награду ему вручал лично глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Валерий Гарнец.

Прядильно-ниточный комбинат «Красная Нить» — ведет историю от одной из первых бумагопрядильных мануфактур, основанных в Петербурге более 160 лет назад купцом второй гильдии Иваном Торшиловым. В 1912 году в здании мануфактуры разместилось предприятие по производству ниток и пряжи «Невка», в последствие получившее название «Красная нить».

Предприятие производит широкий ассортимент ниток для швейной, обувной, трикотажной, кожгалантерейной промышленности, для производства мебели, а также тарную нить для зашивки мешков. Потребители продукции компании есть во всех регионах России, а также в странах СНГ и Балтии.