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«Парижская коммуна» стала победителем конкурса «Лидер промышленности города Москвы»

10.01.2017  22:09

В номинации «Легкая промышленность» на конкурсе «Лидер промышленности города Москвы» победила компания «Парижская коммуна», сообщает пресс-служба организации.

В середине декабря в конгресс-центре Технополис «Москва» прошла церемония награждения ежегодного городского конкурса «Московский предприниматель» в группе номинаций «Лидер промышленности-2016».



В номинации «Легкая промышленность» лауреатом стала компания «Парижская коммуна», производящая обувь. Диплом и призовая статуэтка были вручены заместителю генерального директора предприятия по экономике и финансам Михаилу Белову.

ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна» представляет собой промышленно-торговый обувной холдинг, состоящий из фабрики «Парижская коммуна», четырех технологически специализированных дочерних предприятий в Тульской и Тверской областях. Торгового дома «ПК-Заря» (опт) и фирменной торговой сети: 18 магазинов в Москве и Московской области, Туле и Ярославле (розница).

Фотография с сайта компании. 

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