19.04.2017 00:41

Весной в ТРК «Европолис» открылись магазины итальянских брендов Glenfield и Stefanel, а также концептуальный бутик российского дизайнера Katya Anderzhanova, сообщается в пресс-релизе владельца комплекса компании Fortgroup.

«Мы постоянно работаем с пулом операторов, приглашаем к размещению как известные бренды, так и новые марки. Если говорить в целом, сейчас мы наблюдаем определенное оживление на рынке - операторы стали более активно рассматривать открытие новых магазинов. В первую очередь, арендаторы оценивают заполняемость, уровень представленных операторов, посещаемость объекта, - подчеркивает Дарья Сизых, заместитель коммерческого директора Fortgroup. - Помимо привлечения новых арендаторов, мы работаем с существующими магазинами и критично оцениваем их деятельность. Немаловажным фактором является и мониторинг «обратной связи» от наших посетителей. С момента открытия ТРК «Европолис» мы отмечаем стабильное увеличение товарооборота арендаторов».

Магазин Glenfield в ТРК «Европолис» стал третьим в северной столице. Основа коллекций бренда Glenfield - джемперы, пуловеры и кардиганы в старом английском стиле. Марке уже более 35 лет.

В ТРК «Европолис» бренд Stefanel расположился на 130 кв.м. первого этажа. Фирменные магазины бренда представлены уже в 25 городах России и странах СНГ.

«Stefanel выбрал ТРК «Европолис», поскольку это современный торговый центр, гарантирующий неторопливый шопинг и комфортный отдых, - отмечает Надежда Амрани, генеральный директор Stefanel Russia . - В рамках фирменной концепции в узнаваемом интерьере магазина будет представлена новая коллекция, которая, сохранив свою ДНК, отличается новым подходом к объемам и пропорциям. Широко будут представлены хлопко-льняные изделия, неизменный тренд летнего сезона, в буколическом, чуть грубоватом, но неизменно элегантном стиле. А также – аксессуары и обувь. Практичные сумки завершат и индивидуализируют ваш образ».

Концептуальный бутик дизайнера Кати Андержановой дополнит галерею второго этажа.

«Я и моя команда создали интересное пространство, где посетителям будет уютно и комфортно. Энергия настоящей мастерской царит повсюду, благодаря элементам из мира нашего творчества - на стенах настоящие лекала, примерочные как мини квартиры, зеркала с лампами словно из гримерки голливудской звезды. Словами не передать, лучше увидеть… - рассказывает дизайнер Катя Андержанова. – Новые модели появляются в нашем магазине в ТРК «Европолис» несколько раз в неделю. Мы постоянно радуем клиентов интересными предложениями и подарками, проводим творческие встречи».

Фотография предоставлена компанией.