12.07.2017 07:11

Как заявил гендиректор BNS Group Денис Богатырев, бренд Mexx закроет все магазины в России.

Сейчас единственный Mexx работает в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» в Ростокине – до 31 июля 2017 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на слова главы компании, занимающейся развитием на российском рынке Calvin Klein, Michael Kors, TopShop и др.





В октябре прошлого года владелец Мехх турецкая Eroglu Holding решила не выпускать коллекцию 2017 г. По словам Дениса Богатырева, владельцы бренда ошиблись с расчетами и бизнес оказался неприбыльным», – объясняет он. Ранее BNS Group управляла примерно 30 магазинами под вывеской Mexx, но часть из них все равно была бы закрыта – продажи сети упали за 2016 г. примерно на 15%.

Главная проблема этого бренда, полагают эксперты, – позиционирование: аудитория, которая 15 лет назад «подсела» на Mexx, выросла, а новых молодых покупателей бренд завоевать не смог. Бренд нечетко понимал, кто его целевая аудитория, и работал на старом имени, признает Денис Богатырев.