12.07.2017 23:23

В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat появились в продаже легкие повседневные сланцы бренда с бразильскими корнями Havaianas, сообщается в пресс-релизе компании.

Havaianas — это бразильский бренд обуви, который специализируется на производстве сланцев. Ошеломляющий успех первой модели подтолкнул конкурентов на создание целой волны копий, поэтому бренду Havaianas, пришлось сконцентрироваться на качестве своей продукции. В 1970 году знаменитый бразильский актер Чико Анисио снялся в рекламном ролике, в котором сообщалось зрителям, что «настоящие вьетнамки Havaianas не впитывают запахи, великолепно держат свою форму и их ремешки никогда не рвутся», прямо намекая на недостатки конкурентов. Особенность современных моделей — резиновая подошва, которая полностью повторяет изгиб стопы, благодаря чему в них будет комфортно весь день.

Женские и мужские модели сланцев можно приобрести на сайте интернет-магазина Street Beat, а также в магазинах сети в Сочи, Ростове и Краснодаре.

Фотографии предоставлены Street Beat.