13.07.2017 23:38

В линейку Very Sexy Butterfly вошли обновленные модели с моно-бретелькой на спине и прозрачной подкладкой «под горло», а также классические модели бюстгальтеров – Push-Up и Demi, сообщается в пресс-релизе компании.

Особое внимание стоит уделить модели strapless со съемными бретелями, которая идеально подходит на лето.

Отличительная черта всех моделей – изящная шнуровка, смелые вырезы, соблазнительные изгибы кружева и сексуальные детали.

Размерный ряд: 32B – 38DD

Старт продаж - 12 июля 2017 г . в магазинах Victoria’s Secret.

Фотографии предоставлены компанией.