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Victoria’s Secret представляет новую летнюю коллекцию белья Very Sexy Butterfly
13.07.2017 23:38
В линейку Very Sexy Butterfly вошли обновленные модели с моно-бретелькой на спине и прозрачной подкладкой «под горло», а также классические модели бюстгальтеров – Push-Up и Demi, сообщается в пресс-релизе компании.
Особое внимание стоит уделить модели strapless со съемными бретелями, которая идеально подходит на лето.
Отличительная черта всех моделей – изящная шнуровка, смелые вырезы, соблазнительные изгибы кружева и сексуальные детали.
Размерный ряд: 32B – 38DD
Старт продаж - 12 июля
Фотографии предоставлены компанией.
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