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Victoria’s Secret представляет новую летнюю коллекцию белья Very Sexy Butterfly

13.07.2017  23:38

В линейку Very Sexy Butterfly вошли обновленные модели с моно-бретелькой на спине и прозрачной подкладкой «под горло», а также классические модели бюстгальтеров – Push-Up и Demi, сообщается в пресс-релизе компании.

Коллекция Victoria’s Secret Very Sexy Butterfly. Фотография предоставлена компанией

Особое внимание стоит уделить модели strapless со съемными бретелями, которая идеально подходит на лето.

Отличительная черта всех моделей – изящная шнуровка, смелые вырезы, соблазнительные изгибы кружева и сексуальные детали.

Размерный ряд: 32B – 38DD

Старт продаж - 12 июля 2017 г. в магазинах Victoria’s Secret.

Фотографии предоставлены компанией.

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