06.10.2017 18:29

Ежегодный фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» откроется в Самаре в октябре, сообщает пресс-служба проекта.



Традиционный для Самары XVII фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» будет открыт 10 октября. В этом году тема фестиваля звучит как «Мода и революция».

Участниками проекта стали студенты и молодые дизайнеры. Уже 11 октября они покажут свои коллекции и получат первые рекомендации от членов жюри. В рамках фестиваля пройдут не только различные шоу-дефиле и показы профессиональных брендов, но и лекции членов жюри и даже балет.



«Поволжские сезоны Александра Васильева» - это ежегодный проект, проходящий в Самаре с 2000 года под руководством Александра Васильева. Целью фестиваля является создание условий для творческого развития молодых дизайнеров костюма и театральных художников.