День детской моды Kids’ Fashion Day пройдет 29 октября в рамках Belarus Fashion Week, сообщает пресс-центр BFW.

Kids’ Fashion Day BFW – профессиональное мероприятие, в котором принимают участие производители детской одежды, обуви и аксессуаров от ведущих компаний и дизайнеров Беларуси. В новом сезоне свои коллекции представят Polesie, Mugako, Navy kids', Artmoda, Crystal Nymph, Natalia David, Margo style, Totallook by Geraskandal, Polina Golub, Daria Bulgakova; модный дом Dolce Vita, Kutsepova, Александр Кашпей, Гомельская фабрика художественных изделий «Любна», «Модный домик» и другие.

Мероприятие ежегодно собирает представителей СМИ, инвесторов, представители дипмиссий, блогеров и медийных личностей. Ярким дополнением к основной программе детских показов станут интерактивные зоны и аниматоры.

Kids’ Fashion Day BFW — это не только показы мод, но и большие социальные проекты. В этом году все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на поддержку семей из Общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам».

Кульминацией социального проекта станет инклюзивный показ на подиуме Kids’ Fashion Day BFW , который представят дети из ОО «БелАПДИиМИ» и профессиональные модели из театра моды Оксаны Кавецкой Kids’ Podium. Примечательно, что ребята из ассоциации не только выступят в качестве моделей, но и примут активное участие в создании самой коллекции.

Расписание показов доступно на сайте www.bfw.by и в разделе Kids’ Fashion Day BFW.

Фотография предоставлена пресс-центром Belarus Fashion Week.