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Народные эксперты «Тюменской марки» посетили швейную фабрику «Профиль»
10.10.2017 22:42
Первая экскурсия для народных экспертов «Тюменской марки» прошла на швейной фабрике «Профиль», сообщает пресс-служба конкурса.
Впервые за историю конкурса товаров и услуг «Тюменская марка» был создан институт народных экспертов из числа обычных горожан. 5 октября состоялась первая экскурсия для делегации из десяти человек на местную швейную фабрику «Профиль».
Народные эксперты посетили производство фабрики и смогли наблюдать весь процесс создания спецодежды от выбора ткани до отправки готовых изделий на склад.
В этом году за звание лучшей компании Тюмени будут бороться 100 претендентов. Экскурсии народных экспертов на различные производства запланированы до 25 октября.
Конкурс «Тюменская марка» призван выделять и награждать предприятия среднего и малого бизнеса, которые добились результата и заслужили признание у экспертов и жителей региона. Компаниям-участникам нужно не только рассказать о своем сервисе и технологиях производства, но и заслужить доверие потребителей и профессионалов. Здесь учитывается и репутация, и социальная активность компаний, и качество, и клиентоориентированность. В этом году «Тюменская марка» проводится в 15 раз.
Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса.
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