13.10.2017 22:48

Генеральный директор «Юничел» Владимир Денисенко был приглашен в Экспертный совет по легкой и текстильной промышленности при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, сообщает компания.





В связи с необходимостью законодательных изменений для противодействия контрафакту на территории РФ в Экспертном совете по лёгкой и текстильной промышленности были приглашены не только депутаты, но и представители Правительства, ФТС, ФНС, Роспотребнадзора и крупных текстильных компаний страны. Среди них и Владимир Денисенко, генеральный директор обувной компании «Юничел».









Владимир Степанович предложил организовать региональные оперативные группы из сотрудников ФТС и МВД и обратиться к европейскому опыту борьбы с контрафактом. А его инициатива о программе социальной поддержки малообеспеченных и многодетных семей была поддержана представителем Минпромторга.





Обувная фирма «Юничел» — российское предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого ассортимента. Cегодня «Юничел» — это три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, 500 магазинов фирменной обуви в России (от Мурманска до Владивостока) и Казахстане, три млн пар обуви в год, 2400 сотрудников.





Фотография предоставлена компанией.