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В Твери стартовал Всероссийский конкурс «Лучший по профессии»
13.10.2017 23:04
Во вторник в Твери был открыт Всероссийский конкурс среди учеников с ограниченными возможностями здоровья «Лучший по профессии», сообщает пресс-служба администрации Тверской области.
Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» в этом году проходит в Твери и во вторник состоялось его торжественное открытие. Участники в возрасте от 14 до 18 лет собрались из 34 регионов России, чтобы посоревноваться в дисциплинах «Швейное дело и технология моды», «Растениеводство и ландшафтный дизайн», «Столярное дело» и «Кулинария».
Для сопровождающих педагогов были организованы круглые столы и мастер-классы по вопросам профессионального самоопределения и социально-трудовой реабилитации обучающихся. В этом году в них приняли участие зарубежные эксперты из Совета Фламандского католического специального образования (Бельгия). Кроме того для гостей конкурса была подготовлена культурно-развлекательная и экскурсионная программа.
Уже через несколько дней жюри назовет призеров в каждой номинации, и команда-победитель будет награждена поездкой на конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Всероссийский конкурс среди учеников с ограниченными возможностями здоровья «Лучший по профессии» проводит Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с АНО «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» при поддержке правительства и минобразования области.
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