13.10.2017 23:04

Во вторник в Твери был открыт Всероссийский конкурс среди учеников с ограниченными возможностями здоровья «Лучший по профессии», сообщает пресс-служба администрации Тверской области.





Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» в этом году проходит в Твери и во вторник состоялось его торжественное открытие. Участники в возрасте от 14 до 18 лет собрались из 34 регионов России, чтобы посоревноваться в дисциплинах «Швейное дело и технология моды», «Растение­водство и ландшафтный дизайн», «Столярное дело» и «Кулинария».





Для сопровождающих педагогов были организованы круглые столы и мастер-классы по вопросам профессионального самоопределения и социально-трудовой реабилитации обучающихся. В этом году в них приняли участие зарубежные эксперты из Совета Фламандского католического специального образования (Бельгия). Кроме того для гостей конкурса была подготовлена культурно-развлекательная и экскурсионная программа.





Уже через несколько дней жюри назовет призеров в каждой номинации, и команда-победитель будет награждена поездкой на конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».





Всероссийский конкурс среди учеников с ограниченными возможностями здоровья «Лучший по профессии» проводит Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с АНО «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» при поддержке правительства и минобразования области.