16.10.2017 23:32

В Москве совершена крупная кража с оптовой базы текстильной продукции, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по городу.





На востоке Москвы совершена кража текстильной продукции на сумму около 10,5 миллионов рублей. 4 октября на грузовом автомобиле неизвестный вывез по поддельным документам текстильную продукцию с базы, расположенной на улице Плеханова.





По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».