16.10.2017 23:33

Министерством текстильной промышленности Туркмении подведен итог работы Туркменабатского шелкового производственного объединения за первые 9 месяцев 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства.





Министерство текстильной промышленности Туркмении подвело итоги работы Туркменабатского шелкового производственного объединения за 9 месяцев этого года и отметило перевыполнение изначального плана на 130%. С января по сентябрь было произведено и отгружено товара на сумму 32 миллиона 672 тысячи манатов. Общий рост производства составил 120%.





Туркменабатское шелковое производственное объединение введено в эксплуатацию в 1931 году. В 2003 году с участием китайских специалистов была проведена реконструкция. Среди производимой продукции значатся шелк-сырец и различные изделия из него - ткани, ковры, шелковые платки. Производственная мощность 160 тонн шелка-сырца в год.