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Туркменабатское шелковое производственное объединение показывает уверенный рост

16.10.2017  23:33

Министерством текстильной промышленности Туркмении подведен итог работы Туркменабатского шелкового производственного объединения за первые 9 месяцев 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства. 

Министерство текстильной промышленности Туркмении подвело итоги работы Туркменабатского шелкового производственного объединения за 9 месяцев этого года и отметило перевыполнение изначального плана на 130%. С января по сентябрь было произведено и отгружено товара на сумму 32 миллиона 672 тысячи манатов. Общий рост производства составил 120%.

Туркменабатское шелковое производственное объединение введено в эксплуатацию в 1931 году. В 2003 году с участием китайских специалистов была проведена реконструкция. Среди производимой продукции значатся шелк-сырец и различные изделия из него - ткани, ковры, шелковые платки. Производственная мощность 160 тонн шелка-сырца в год.
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