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В Душанбе прошла выставка продукции Таджикистана

16.10.2017  23:49

В «Узэкспоцентре» в Душанбе прошла Национальная выставка-ярмарка продукции Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба экспоцентра. 

В среду в «Узэкспоцентре» была открыта Национальная выставка-ярмарка продукции Республики Таджикистан, в которой участвовало более 150 компаний из различных сфер деятельности. Мероприятие было организовано совместно с Министерством внешней торговли, Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан, Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом, Министерством промышленности и новых технологий, ГУП «Таджикинвест» и Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан. 


На открытии выставки присутствовали председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана А. Икрамов и председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Ф. Каххорзода. 

В течение выставки прошел бизнес-форум для представителей министерств и компаний стран-участниц. В рамках форума прошли презентации по ведущим отраслям экономик Таджикистана и Узбекистана и достигнуты соглашения по дальнейшему сотрудничеству. 

Национальная выставка-ярмарка завершилась в пятницу, 13 октября. 

Фотография предоставлена пресс-службой «Узэкспоцентра».
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