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В салонах «Эконика» этой осенью пройдет акция «Дни красоты»

17.10.2017  23:27

В крупнейших салонах «Эконика» в октябре начнется акция для посетителей «Дни красоты», сообщает компания.

В течение осени во флагмаских салонах «Эконика» по всей стране пройдет акция «Дни красоты», где приглашенные визажисты будут консультировать посетителей всем вопросам модного макияжа. Все желающие смогут сделать у специалистов экспресс-макияж. 
С расписанием работы стилистов и визажистов в различных салонах можно ознакомиться на сайте компании.

«Эконика» — крупнейшая в России обувная сеть, создающая коллекции обуви и аксессуаров для женщин. Коллекции разрабатываются дизайнерами «Эконики» совместно с итальянскими и французскими партнерами. Все модели производятся за рубежом.
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