17.10.2017 23:27

В крупнейших салонах «Эконика» в октябре начнется акция для посетителей «Дни красоты», сообщает компания.





В течение осени во флагмаских салонах «Эконика» по всей стране пройдет акция «Дни красоты», где приглашенные визажисты будут консультировать посетителей всем вопросам модного макияжа. Все желающие смогут сделать у специалистов экспресс-макияж.

С расписанием работы стилистов и визажистов в различных салонах можно ознакомиться на сайте компании.





«Эконика» — крупнейшая в России обувная сеть, создающая коллекции обуви и аксессуаров для женщин. Коллекции разрабатываются дизайнерами «Эконики» совместно с итальянскими и французскими партнерами. Все модели производятся за рубежом.