17.10.2017 23:30

В четверг, 5 октября, холдинг «Восток-Сервис» отметил свой юбилей в Волгограде, сообщает компания.





В четверг, 5 октября, компания «Восток-Сервис» необычно отпраздновала свой День Рождения мероприятием в Волгограде.





Компания провела учебно-ознакомительную экскурсию для воспитанников старших классов ГКУ «Волжский детский дом» на завод «Волгограднефтемаш» - одного из старейших и крупнейших промышленных предприятий города - ведущего производителя технологического оборудования для нужд нефтегазовой промышленности, а также давнего клиента компании. Организаторы экскурсии рассчитывают, что такого рода мероприятия помогут в социально-профессиональной адаптации подростков и повышении статуса рабочих профессий.









Затем молодые люди посетили музей предприятия и просмотрели презентацию о компании «Восток-Сервис», получили памятные подарки и сувениры с фирменной символикой, а позднее посетили и цеха предприятия.





Второй частью мероприятия стало проведение культурно-зрелищного мероприятия «Танцевальный флешмоб». Целью флешмоба стала пропаганда развития культуры применения на производстве средств индивидуальной и коллективной защиты персонала. Сотрудники филиала подготовили и исполнили танцевальный номер в костюмах УРАН на Центральной набережной города.





Последней, самой традиционной частью праздника стало награждение грамотами лучших сотрудников и неформальное общение.





«Восток-Сервис» — это международный холдинг, имеющий зарубежные активы в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, Италии и Индии. Занимается производством и поставкой спецодежды, спецобуви, СИЗ, инструмента и сопутствующих услуг. В России «Восток-Сервис» имеет собственную производственную базу из восьми швейных и четырех обувных фабрик. Компания работает на региональном рынке уже более 16 лет.





Фотографии предоставлены пресс-центром холдинга.