Специалисты «Эко-Тех» усиливают полезные свойства и долговечность древесины межвенцовыми неткаными лентами Холлофайбер® СТРОЙ, сообщает компания «Термопол».

«Эко-Тех» специализируется на рынке строительства и отделки деревянных домов более 15 лет и выполняет проекты любой сложности из архангельского леса.

«Главный материал, который мы используем для создания наших строений – зимний архангельский лес – уже имеет ряд преимуществ, которые мы нашли способ усилить и акцентировать, - рассказывает главный архитектор «Эко-Тех» Денис Мураховский. – Дышащие свойства уникальной древесины мы не ограничиваем слоями технологических материалов, которые впитывают влагу и закупоривают так называемые «проводящие пучки» (сосуды и волокна древесины). Мы усиливаем полезные свойства и долговечность древесины новой технологией - межвенцовыми неткаными лентами Холлофайбер® СТРОЙ».

«Материалами Холлофайбер® прокладываются венцы, пазы и замки деревянных конструкций, - комментирует инновацию руководитель проекта Холлофайбер® СТРОЙ Мельс Туаев. - Ими же дополнительно оборачиваются металлические элементы (таким образом существенно демпфируется диапазон теплопроводности). Это в свою очередь приводит к устранению влаги в конструктивных элементах и, как следствие, сохранению здоровья древесины. Она не загнивает, прекрасно дышит, становится практически неподверженной атакам грибка, преждевременному разрушению».

Этот высокотехнологичный материал выпускается из долговечного – до 100 лет полезной эксплуатации – синтетического волокна, которое обладает нулевой (0,6-0,9 %) гигроскопичностью. Он альтернативен по способу применения джуту, льноватину, пакле, мху. По данным немецкой лаборатории Hohenstein, материалы Холлофайбер® абсолютно экологически безопасны, производятся без применения клея, волокна соединяются термическим способом. Особенностью материалов является «условно пористая структура», которая напоминает сильно спутанную невероятно тонкую, как нить паутины, и очень удивительно прочную леску. Именно такая особенность структуры позволяет конвектировать воздушной массе и пропорционально, не накапливая в себе, отводить избыточную влагу, предохраняя древесину от впитывания излишнего пара, росы.

С применением инновационных технологий был реализован один из самых грандиозных проектов компании «Эко-Тех» - комплекс из нескольких просторных домов из клееного бруса в горах Ингушетии. Новинка особенно актуальна при эксплуатации строений в горном, кавказском климате, отличающемся перепадами температур, давления, влажности – главными факторами риска для деревянных строений, которые были нивелированы технологичными внедрениями.

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотографии предоставлены компанией.