17.10.2017 23:42

В магазины Orby поступила новая коллекция теплой одежды и обуви Зима 2017/18, сообщает компания.





В магазинах и на сайте марки Orby появилась новая зимняя коллекция сезона 2017-18 года. В ассортименте появились различные парки - с цветным мехом, удлиненные парки и парки-трансформеры, а также теплые куртки и пальто. Во всей зимней коллекции использован новый современный утеплитель Шелтер.









Orby — это крупный российский производитель детской одежды, который развивает три бренда: Orby, Orby School, предлагающий школьную одежду и Boom! By Orby, предлагающий демократичную детскую одежду от 1 до 12 лет и рассчитанную на массового покупателя.





Фотографии предоставлены компанией.