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В магазинах Orby появилась новая коллекция Зима 2017/18

17.10.2017  23:42

В магазины Orby поступила новая коллекция теплой одежды и обуви Зима 2017/18, сообщает компания. 

В магазинах и на сайте марки Orby появилась новая зимняя коллекция сезона 2017-18 года. В ассортименте появились различные парки - с цветным мехом, удлиненные парки и парки-трансформеры, а также теплые куртки и пальто. Во всей зимней коллекции использован новый современный утеплитель Шелтер.


Orby — это крупный российский производитель детской одежды, который развивает три бренда: Orby, Orby School, предлагающий школьную одежду и Boom! By Orby, предлагающий демократичную детскую одежду от 1 до 12 лет и рассчитанную на массового покупателя.

Фотографии предоставлены компанией.
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