17.10.2017 23:59

В четверг, 19 октября, на предприятии «СветлогорскХимволокно» планируется презентация нового ассортимента, сообщает компания.





На предприятии «СветлогорскХимволокно» в четверг будет представлен новый ассортимент продукции. Компания планирует провести презентацию полиэфирных функциональных нитей, трикотажных полотен на их основе, нитей из иных сырьевых компонентов и продемонстрировать свои производственные возможности.





В программе презентации есть и выступления специалистов с докладами о развитии рынка полиэфирных текстильных нитей, и презентация новых функциональных нитей и тканей из них, и демонстрация коллекции одежды из новых нитей, а также экскурсия на производство.





Предприятие «СветлогорскХимволокно» («Сохим») основано в 1964 году. В структуру компании входят: Завод искусственного волокна и Завод полиэфирных текстильных нитей. Продукция белорусского производителя экспортируется в 40 стран мира.