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Штаб-квартира группы компаний Смоленской чулочной фабрики переезжает в Москву

20.10.2017  23:09

Штаб-квартира Смоленской чулочной фабрики будет теперь расположена в Москве, хотя производство останется на месте, сообщает компания.

Смоленская чулочная фабрика переезжает в Москву, но только ее штаб-квартира, производственные мощности на затронут изменения. В связи с переездом руководитель предприятия Нина Никонова приняла решение снять с себя полномочия депутата Смоленской областной Думы. «Находясь в Москве, я не смогу работать с полной отдачей как депутат регионального парламента», - отметила она.

Смоленская чулочная фабрика основана в 1953 году. Компания производит носки, детские колготки, чулки, а также трикотажные изделия — леггинсы, джемперы, сарафаны, пижамы, бельевые комплекты. Компания является членом Союзлегпрома.
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