20.10.2017 23:13

Группа компаний «Покров» отмечает в этом году юбилей - 25 лет, сообщает компания.





ГК «Покров» отмечает свой юбилей в один день с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, что создатели компании считают очень символичным и патриотичным.





Группа компаний «Покров» основана в октябре 1992 года. Предприятие выпускает более 500 моделей под марками «Росомаха», «Покров», «Патриот» и «Форма.ру». В ассортимент компании входит спецодежда, экипировка, форменное снаряжение, повседневная одежда в стиле «милитари» и школьная форма.