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На юго-востоке Москвы загорелся склад текстиля

20.10.2017  23:20

В четверг, 19 октября, произошел пожар на складе в районе Печатников, сообщает агентство ТАСС.

На юго-востоке Москвы 19 октября пожар охватил складские помещения по адресу Южнопортовая улица, 19. В железном ангаре с текстильной продукцией загорелся утеплитель стены. На момент возгорания в помещении не было людей, поэтому обошлось без пострадавших. На место пожара прибыли 23 единицы техники и 76 пожарных, огнем было уничтожено 300 кв. метров склада. 

Пожар был полностью потушен в тот же день в 13:57. 
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