21.10.2017 19:03

Организаторы недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia попытались оказывать давление на отраслевые СМИ, поддержавшие кандидатуру Валентина Юдашкина в качестве сопредседателя рабочей группы проекта FashionNet.

Конфликт возник из-за того, что руководители нескольких предприятий, учебных заведений, СМИ и др. участников отрасли предложили на должность сопредседателя рабочей группы проекта FashionNet Валентина Юдашкина, не будучи удовлетворенными рядом положений концепции развития рынка FahionNet, ранее предложенной Александром Шумским, организатором недели моды MBFWR. Автора концепции, видимо, не устроило сопредседательство в рабочей группе с известным дизайнером.

Представители агентства «Артефакт», занимающиеся организацией MBFBR, в той или иной степени пытались оказать давление на представителей и руководителей СМИ, подписавших указанное письмо. После того, как журналисты отказались снять свои подписи, им было отказано в аккредитации на неделю моды, даже притом, что существовали прямые договоренности с дизайнерами и брендами по освещению их участия в неделе моды.

Дмитрий Бабушкин, руководитель портала Intermoda.ru опубликовал сообщение в своем FB:

«Доступ на площадку для меня закрыт. Случайно затронул личные интересы Александра Шумского, подписав письмо в поддержку Валентина Юдашкина, как представителя индустрии моды в профильном направлении FahionNet Национальной Технологической Инициативы. Желаю коллегам хорошо отработать».

Главный редактор портала РИА МОДА Валентина Кузнецова:

«Информационное агентство «РИА Мода» отказалось освещать мероприятия MBFWR – нам было предложено писать про неделю только по пост-релизам, присылаемым организаторами. Мы долго и много освещали неделю моды, и заменять оригинальные материалы релизами не можем. Это прямой вред читателю.

Мы не получили аккредитацию после того, как я отказалась отозвать свою подпись под письмом о введении в руководство рабочей группой проекта FashionNet дизайнера Валентина Юдашкина. В течение часа в личной беседе генеральный директор агентства «Артефакт» Дмитрий Трушков убеждал меня в том, что я не разобралась в ситуации и по непониманию подписала «злополучное» письмо. Я выразила сомнение, что буду отзывать свою подпись, но взяла на себя обязательство разобраться в ситуации более глубоко.

Разобралась: господа организаторы недели моды действительно проделали большую работу, сформировали свою концепцию цифрового будущего индустрии моды и стали ее продвигать. В то же время над этой темой думали и другие участники отрасли, и у них сложилось свое понимание, каким оно будет – это цифровое будущее. Не все специалисты отрасли согласились с концепцией, продвигаемой господином Шумским, и стали ее критиковать, работать над этой концепцией с целью ее совершенствования и улучшения.

В руководство рабочей группы предложили господина Юдашкина. Но организаторам недели моды это не понравилось, они решили, что построение цифрового будущего индустрии моды - это их монопольное право. А всех несогласных надо наказывать.

Первыми под раздачу попали СМИ – им отказали в возможности работать на площадке MBFWR.

Интересно, как господа собираются воздействовать на руководство учебных заведений, организаторов других недель моды, директоров производственных компаний, которые высказались за кандидатуру Валентина Юдашкина?»

Антон Алфер, руководитель портала MODA.RU:

«Честно говоря, я был уверен, что подобные методы остались давно в 90-х. В наше время, когда государство и общество заинтересованно в открытом диалоге с рынком и экспертным сообществом в каждом сегменте, в том числе и fashion, г-н Шумский оказывает давление на профессиональных участников рынка, которые даже не выступают против него, а просто не поддерживают его амбиции в реализации чисто коммерческих интересов.

Интересно было бы услышать комментарии представителей компании Mercedes Benz или дизайнеров, которые заплатили деньги для участия в неделе моды, и которых по факту ограничивают в доступе к освещению в профильных СМИ. Я считаю, что подобные действия сильно разъединяют рынок и ослабляют потенциал роста fashion-индустрии».

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