24.10.2017 22:51

Торговая марка Averi представила новую коллекцию в своем шоу-руме, сообщает компания.





В шоу-руме компании Averi доступна для предзаказа новая коллекция весна-лето 2018, увидеть ее можно с 20 октября и до 5 ноября. Для коллекции был использован собственный дизайн принтов ткани, а все вещи отличаются идеальной посадкой на русский тип фигуры.





Компания Averi - это российский производитель одежды больших размеров для женщин. Продукцию компании можно разделить на несколько сегментов: городская одежда, офисная одежда, одежда для отдыха, нарядная одежда. Размерная сетка 50-68.