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Компания Averi анонсировала коллекцию весна-лето 2018

24.10.2017  22:51

Торговая марка Averi представила новую коллекцию в своем шоу-руме, сообщает компания.

В шоу-руме компании Averi доступна для предзаказа новая коллекция весна-лето 2018, увидеть ее можно с 20 октября и до 5 ноября. Для коллекции был использован собственный дизайн принтов ткани, а все вещи отличаются идеальной посадкой на русский тип фигуры. 

Компания Averi - это российский производитель одежды больших размеров для женщин. Продукцию компании можно разделить на несколько сегментов: городская одежда, офисная одежда, одежда для отдыха, нарядная одежда. Размерная сетка 50-68.
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