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Флагманский магазин «Снежная королева» откроется в Твери
24.10.2017 22:58
В торгово-развлекательном центре «Рубин» в Твери планируется открытие флагманского магазина «Снежная королева», сообщает пресс-центр ТРЦ.
В ноябре в ТРЦ «Рубин», расположенном по адресу проспект Калинина, 15 стр. 1, ожидается открытие флагманского магазина «Снежная королева». Супер-маркет будет расположен на площади более 1000 кв. метров.
«Снежная королева» — российская сеть мультибрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров, работает на рынке с 1998 года. С момента открытия компания представляла верхнюю одежду из кожи и меха. В 2006 формат магазинов был значительно расширен за счет добавления мужской и женской повседневной одежды и аксессуаров. Сегодня на территории России сеть насчитывает 100 магазинов.
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