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Джамбулат Хатуов: Для обеспечения производственной безопасности страны Минсельхоз проводит большую работу
25.10.2017 08:17
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов подчеркнул важность возрождения традиционных российских прядильных культур, сообщает пресс-служба Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.
Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов 17 октября провел рабочее совещание по вопросам государственной поддержки отечественного льноводства и коноплеводства.
«Одна из самых больших проблем сегодняшней легкой и текстильной промышленности России – зависимость от импортного сырья. Для обеспечения производственной безопасности страны Минсельхоз России сегодня проводит большую работу по стимулированию производства конопляного и льняного сырья», — сказал он.
Джамбулат Хатуов объяснил обращение к импорту льнопеньковолоконных культур отсутствием достаточного количества селекционных центров.
«Большой проблемой на сегодняшний день является недостаточное количество селекционных центров. Необходима планомерная работа по селекции и семеноводству востребованных сортов льнопеньковолоконных культур», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ .
Подчеркивается, что пеньковолокно способно заменить древесное сырье в производстве целлюлозы. 1 га льна способен заменить 1,5 га леса, а 1 га конопли заменяет 4 га леса.
В 2018 году будет сохранено субсидирование в рамках «несвязанной поддержки» из расчета 10 тыс. руб. на 1 га посевной площади. Господдержка распространится на проведение полевых работ, приобретение специализированной техники для производства и переработки сырья, а также на модернизацию и постройку перерабатывающих предприятий.
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