25.10.2017 09:19

FashionNet планирует применять технологию блокчейн для борьбы с контрафактной продукцией на российском рынке, сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив.





Александр Шумский, исполнительный президент Национальной палаты моды, на заседании рабочей группы FashionNet Национальной технологической инициативы рассказал, что для реализации проектов Фэшннет (FashionNet) планируется использовать сквозные технологические решения. Например, для борьбы с контрафактом на российском рынке индустрии моды будет применяться технология блокчейн (blockchain).

Он сообщил также, что необходимо использовать технологические разработки, которые могут быть модифицированы для индустрии моды. Например, перспективные разработки с использованием технологии блокчейна в сфере противодействия контрафакту, проблема которого остро стоит в России, в том числе в торговле одеждой и аксессуарами. Один из проектов прорабатывается Лабораторией Касперского, другой - компанией, связанной с известным крипто-фондом. Это пример вовлечения в процессы FashionNet крупных игроков из смежных областей».

Согласно концепции развития рынка FashionNet, в России будет создана децентрализованная сеть цифровых фабрик, отвечающих четырем критериям: персонификация (гибкость производства), функциональность (использование новых технологий и материалов), экологичность и мобильность. Такие фабрики планируют организовать на базе существующих производств, «за счет синергии наработок регионов с учетом их культурных и экономических особенностей».

О готовности включиться в эту работу заявили председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев и зампред правительства Калининградской области Гарри Гольдман. Для развития фабрик будущего в Ивановской области планируют использовать текущие производственные мощности.

«Россия входит в пятерку лидеров IT-индустрии. Эти компетенции помогут нам в той сфере FashionNet, где наиболее вероятно появление «единорогов»: обработке больших данных, цифрового следа потребителя, сервисах пользовательского дизайна», - сказал председатель совета директоров «Русские Инвестиции», программный директор форсайт-кэмпа в Плесе (Ивановская область) на тему FashionNet Кирилл Игнатьев.