25.10.2017 13:40

В октябре Чебоксарскому профессиональному колледжу им. Н.В. Никольского исполнилось 75 лет, сообщает пресс-служба колледжа.





Чебоксарский профессиональный колледж имени Н.В. Никольского начинал свою историю как Чебоксарский текстильный техникум 15 октября 1942 года.





На торжественном праздновании юбилея колледжа присутствовали высокие гости - члены правительства Чувашской Республики, руководители вузов и техникумов и колледжей, социальные партнеры, журналисты, творческая интеллигенция. Директор ЧПК Станислав Григорьев прочитал лекцию об истории учебного заведения, а студенты колледжа подготовили масштабную выставку своих работ «Объективный объектив: ЧПК-75». Первый заместитель министра наградил ведомственными наградами педагогов колледжа.





Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского включен в реестр «Национальный знак качества». В 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 годах стал победителем Всероссийского конкурса «100 лучших ссузов России». В колледже реализуется семь основных образовательных программ СПО: Техническая эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, Информационные системы, Технология текстильных изделий, Реклама, Экономика и бухгалтерский учет. В 2016 году возобновилась подготовка по специальности «Дизайн».