Запуск коллаборации Levi’s® с художником Покрасом Лампасом приурочен к празднованию 50-летия джинсовой куртки Trucker, сообщается в пресс-релизе компании.

В результате сотрудничества появилась версия куртки Trucker для мужчин и женщин с композицией «Круг» на спине, дополненной каллиграфией в авторском стиле из алфавита, специально созданного художником под влиянием разных культур и эпох. Вдохновленный работами времен советского авангарда, Покрас Лампас переосмыслил образы «линиизма» Родченко, соединив их со своим видением современной каллиграфии.

«Я представлял круговую композицию, которая находится в постоянном движении, и сделал «стоп-кадр», сохранив эту динамику в своей новой работе. Во всех культурах круг всегда являлся связующей геометрической фигурой, поэтому я обратился к этой форме, чтобы показать связь, преемственность поколений и стилей, - поделился Покрас Лампас. – Когда Levi’s предложили мне принять участие в этом проекте, я с радостью согласился, так как давно работаю и экспериментирую с модой. Как художнику, мне было интересно поработать над дизайном куртки Trucker, которая стала легендой в мире моды, и дополнить его своим видением. Таким образом мы создаем новую визуальную культуру, которая продолжает объединять искусство и моду. Я рад быть частью этого международного арт-проекта, экспериментировать с творцами со всего мира, а результат нашего сотрудничества вдохновил меня на создание новых образов и продолжение экспериментов с денимом».

«Levi’s® создал не только самую популярную модель джинсов 501®, но и знаменитую джинсовую куртку Trucker, - комментирует Анит ванн Эйнд, вице-президент по маркетингу Levi’s® Europe. - Немногим брендам удалось изобрести одну, не говоря уже о двух легендарных вещах, которые оказали бы такое влияние на мир моды, поэтому мы гордимся тем, что отмечаем сегодня 50-летие джинсовой куртки Trucker. Trucker похожа на безупречный чистый холст,и даже сегодня она пробуждает ассоциации с бунтарством и духом рок-н-ролла. Она никогда не выйдет из модыи со временем будет еще больше меняться, приобретая характер и индивидуальность своего владельца. Мы с гордостью представляем результат сотрудничества с Покрасом Лампасом, который ознаменует 50-летие классического дизайна Trucker и его постоянного переосмысления».

Лимитированная джинсовая куртка Trucker Levi’s® x Pokras Lampas поступила в продажу 23 октября эксклюзивно на сайте Lamoda.ru.

«Полвека назад Levi’s® создал вещь, которая стала fashion-легендой. Сегодня при участии художника Покраса Лампаса легенда превращается в подлинное произведение искусства. Мы очень рады поучаствовать в таком замечательном творческом проекте и представить обновленную куртку Trucker на нашем сайте», – отметил директор по закупкам Lamoda Фабио Мелони.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Фотография предоставлена компанией.