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В России открылся первый обувной магазин Ara
25.10.2017 23:54
Немецкая обувная марка Ara открыла свой первый фирменный магазин в «Афимолл Сити», сообщает пресс-служба торгового центра.
В России этой осенью открылся первый обувной магазин немецкой марки Ara.
В магазине представлена фирменная коллекция осень-зима 2018. В этом сезоне ara предлагает мужские и женские кеды из высокотехнологичных материалов, а также более привычные для холодного сезона туфли, ботинки и сапоги из натуральной кожи.
Компания «Ara Shoes AG» уже более 60 лет работает на европейском обувном рынке и является одним из лидеров сегмента комфортной обуви с объемом продаж более 6,6 млн. пар в год. На сегодняшний день в мире открыто более 500 фирменных магазинов Ara.
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