26.10.2017 23:27

В ходе встречи представителей узбекских и латвийских предпринимателей было обсуждено расширение сотрудничества между странами, сообщает UzDaily.





Во время торговой миссии представители латвийской стороны встретились с узбекскими предпринимателями из разных областей бизнеса и наметили тенденцию к расширению сотрудничества между Узбекистаном и Латвией.





По словам Председателя Латвийско-Узбекского Совета делового сотрудничества, главы компании Sonora Яниса Мозга, расширению возможностей сотрудничества с Узбекистаном содействуют также регулярные встречи на уровне правительств. «Политики двух стран, в принципе достигли понимания, - отметил Янис Мозга. - У нас очень хорошая договорная база с Узбекистаном. Еще более упрочнена договорная база, действует протокол о создании совместных предприятий, много контрактов заключается во время экономических форумов, идет постоянный обмен информацией. Это все очень позитивно сказывается на торгово-экономическом взаимодействии между нашими странами».





Теперь латвийская сторона ожидает узбекских партнеров с ответным визитом.





Латвийско-Узбекский Совет делового сотрудничества создан в рамках Соглашения между Конфедерацией работодателей Латвии (LDDK) и Торгово-промышленной палатой Узбекистана в ноябре 2015 года.