26.10.2017 23:34

Компания «Имери» не может увеличить производственные мощности из-за нехватки кадров, сообщает пресс-служба компании.





В середине 2017 года фирма «Имери» построила новую фабрику в Кутаиси, но ее планы по расширению производства не оправдались из-за серьезной нехватки кадров.





Глава компании, Майя Симонидзе, винит в этом специфику местного населения: «Многие привыкли спать до полудня, в то время как их родственники работают за границей и присылают им деньги. Этот психологический фактор также создает проблему. Фактически из-за отсутствия кадров мы не смогли задействовать второе предприятие» - заявила она.





Однако в тоже время компания не скрывает, что уровень зарплат на их текстильном производстве слишком низок - всего 400-450 лари в месяц получают рядовые сотрудники. Люди просто не готовы идти на зарплату 160-180 долларов.





Текстильная компания «Имери» работает в городе Кутаиси и отшивает продукцию немецких и итальянских брендов. 90% продукции идет на экспорт.