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Epson запускает новый сублимационный принтер
26.10.2017 23:44
В ноябре в продажу поступит новый сублимационный принтер от Epson, сообщает пресс-служба компании.
Фирма Epson запускает в продажу принтер Epson SureColor SC-F9300, предназначенный для печати больших тиражей различной текстильной продукции. В новой модели использована технология печати Epson Precision Dot, обеспечивающая плавность полутонов, а цветовая схема Epson Wide CMYK в сочетании с чернилами Epson UltraChrome DS позволяют точно воспроизводить сложные цветовые переходы. В SureColor SC-F9300 усовершенствован механизм размотки носителя и применена новая система протяжки бумаги, что позволяет избежать скручивания носителя и обеспечивает бесперебойную работу.
Экологичность принтера Epson SureColor SC-F9300 подтверждена сертификатом Oeko-Tex1. Модель поступит в продажу в ноябре 2017 года.
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