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В Китае закрывают текстильные фабрики и другие производства ради благоприятной экологии

26.10.2017  23:47

Китайское правительство начало борьбу за благоприятную экологическую обстановку, закрывая предприятия, в том числе текстильного сектора, пишет FTimes. 

В Китае началась кампания за чистую окружающую среду. С прошлого года на неопределенный период закрыто 40% заводов и фабрик, не соблюдающих экологические законы. Помимо штрафов, инспекторы соответствующего министерства применяют такие меры, как прекращение поставок газа и электричества. Два месяца назад подобная участь постигла фабрику по пошиву джинсов в городе Иу из восточной китайской провинции Чжэцзянь. Контрольная бригада из экологического бюро сочла недопустимым вред, который она наносит экологии. Производство почти полностью остановилось в нескольких районах Восточного Китая, что побудило некоторые компании переместить заказы в Индию и Бангладеш. 

«В конце концов, фабрики будут лучше и станут более социально ответственными после проверки. Это лучше и для нашей цепочки поставок. Мы можем сказать Walmart, Costco и другим нашим розничным торговцам, что мы квалифицированы, и что все, что мы делаем, экологически безопасно», - прокомментировал ситуацию Майкл Кротти, президент компании, которая экспортирует текстильные изделия из Китая.
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